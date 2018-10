Des cimetières plus respectueux de la nature et de la biodiversité et plus accueillants pour les personnes qui viennent s’y recueillir : voilà en deux mots le principe du label Cimetière nature, crée par le ministre wallon de la Nature René Collin en 2015. Depuis lors, de nombreuses communes se sont laissé séduire par le concept, pour le plus grand bonheur des visiteurs et de la faune sauvage.

En 2018, 38 cimetières wallons ont obtenu le label de cimetière nature portant à 165 le nombre total de cimetières nature en Wallonie.