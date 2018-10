Un élève sur quatre sort de l’école sans pouvoir se servir de la lecture et sera "illettré pratique" durant toute sa vie. C’est le constat alarmant dressé par l’association Changement pour l’égalité.

"On est arrivé à ce résultat en additionnant des chiffres issus d’enquêtes Pisa. On a remarqué qu’en ce qui concerne la lecture, 24 % des enfants de 15 ans ont un niveau insuffisant pour pouvoir se débrouiller dans la vie. Deux ans plus tard, une autre enquête montrait que 24 % des jeunes de 15 ans n’arrivaient pas aux compétences minimales en mathématiques. Cela signifie qu’un quart des jeunes n’ont pas les outils pour pouvoir se débrouiller dans la vie. Ils savent lire mais sont incapables de déchiffrer une notice de médicament ou leurs factures, un horaire de train, etc.", explique Jacques Cornet, président de l’association Changement pour l’égalité.

(...)