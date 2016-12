Envie de faire plaisir à votre petit quadrupède préféré lorsque vous vous délectez d’un hamburger avec une petite portion de frites mayonnaise ? Ne cherchez plus, offrez-lui des frites !

C’est The Animal Planet, une société belge qui s’est fait connaître pour avoir mis sur le marché une bière pour chiens, qui en a eu l’idée.

Mais attention, pas question pour le producteur de donner de la malbouffe aux toutous, les frites sont tout à fait diététiques : “Elles contiennent à peine 0,8 po ur cent de matières grasses” , indique la marque.

Malgré leurs vertus nutritives, les frites pour chiens n’ont pas pour vocation de remplacer la nourriture quotidienne de votre animal à quatre pattes mais bien d’être servies comme extra., constate le producteur qui nourrit de grands projets pour ses Doggy Frites., indique-t-il.

Il y a deux ans , une vidéo Youtube avait permis de faire connaître la Snuffle Dog Beer dans le monde entier. Grâce entre autres au site The Ladbible , la vidéo est devenue virale et a été vue plus de 8 millions de fois. “En Angleterre, ils sont fous de cette bière. J’ai vendu près de 100.000 bouteilles les six derniers mois. Les Belges sont fous de leurs chiens mais dans des pays comme l’Angleterre ou la Chine, les chiens sont encore plus considérés comme des membres de la famille.”

La Snuffle Dog Beer est plus saine qu’il n’y paraît. Que ceux qui craignent que leur chien se mette à tituber après en avoir bu une se rassurent, la bouteille de 25 cl ne contient pas d’alcool et n’a en réalité pas grand-chose à voir avec la bière. Il s’agit en réalité d’une sorte de bouillon à base de bœuf et de poulet.