Voici le deuxième volet de notre rubrique "J'ai changé ma vie".

© Alexandra Leroux



Bruxelles, début octobre 2017. Gabrielle nous reçoit chez elle, dans son appartement situé en face d'un parc où des familles profitent d'une météo clémente en ce mercredi fin d'après-midi... Durant deux heures, elle nous parle de sa vie, de ses sentiments, de ses joies et de ses peines, de sa grande décision prise il y a quelques années... C'est une femme forte, courageuse et apaisée qui nous parle. Une femme qui veut également transmettre son expérience à d'autres. Donner un peu de courage et d'encouragement à ceux qui sont au bout de quelque chose dans leur vie.