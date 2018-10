1,6 milliard de dollars. Le chiffre a de quoi donner le tournis et pourtant c’est le montant record mis en jeu ce mardi par la loterie américaine. À l’étranger, de nombreux joueurs tentent leur chance, désireux de décrocher ce jackpot phénoménal. "Ce sont les pays anglo-saxons qui attirent le plus de joueurs non-Américains" , détaille Nicolas Robineau, cogérant du site Tirage-Gagnant.com. "Côté européen, on joue un peu moins, mais les Allemands et les Espagnols sont très férus également."

(...)