"Cela fait plus de dix ans que je peins mais c’est la première fois que je vais exposer dans une galerie, confie Jean-Denis Lejeune, fondateur de Child Focus, dans le chalet de 15 mètres carrés (qui fait office d’atelier peinture) situé au fond de son jardin. J’ai toujours bien aimé dessiner. J’ai commencé à faire des petits trucs à l’aquarelle car je ne connaissais pas bien la peinture. Je prenais des gouaches pour me tester et c’est parti de là. J’ai décidé de passer à l’acrylique car j’avais envie de mettre de la matière, de donner des reliefs. L’aquarelle, c’est plus fin et plus en retenue. Mais je ne viens pas ici pour me retenir, plutôt pour me défouler. C’est mon exutoire, c’est libérateur (...)