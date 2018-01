Le patron d’Ice-Watch, élu par Trends-Tendances, succède à Marc Raisière, CEO de Belfius

Le CEO d’Ice-Watch, Jean-Pierre Lutgen, a été élu manager de l’année 2017 par le magazine Trends-Tendances, ce mardi soir. Il succède ainsi à Marc Raisière, CEO de Belfius. La proclamation vient de se dérouler à Brussels Expo, en présence du premier ministre Charles Michel et de nombreuses personnalités du monde économique. Les messages de sympathie affluent sur les réseaux sociaux : « Bravo ! », « Félicitations ! », « Génial ! » « Tu es merveilleux ! ».

De nombreux Bastognards rendent hommage à celui qui a lancé sa marque il y a 10 ans à peine et dont les montres ont déjà été vendues à plus de 20 millions d’exemplaires. Une réussite «exceptionnelle » selon son bras droit, Jean-Philippe Balon. « Un entrepreneur luxembourgeois, un ancien scout de Bastogne, un ancien du séminaire de Bastogne, élu manager de l’année, c’est exceptionnel ! », affirme-t-il.

« Cela prouve que tout est possible à partir de notre petite ville de province lorsqu’on est volontaire et que l’on se bat contre vents et marées pour réussir ses rêves et les partager. Merci à vous tous qui l’avez soutenu. »