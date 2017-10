Le dimanche 1 octobre, la place du Jeu de Balle a accueilli sa traditionnelle bénédiction des animaux. Depuis 1932, les propriétaires de chiens, chats, poissons rouges et même… chameaux ont l’occasion, une fois par an, de leur faire recevoir la bénédiction d’un prêtre.

"Les prêtres capucins ont toujours organisé des bénédictions le dimanche le plus proche du 4 octobre, date de la Saint-François d’Assises, patron des animaux", explique le Père Walbert, qui prend en charge cette tradition depuis dix ans. "Ce n’est pas un concours ni une autre manifestation du genre, c’est simplement l’occasion pour les gens de venir présenter leur animal et d’en discuter. On le fait de manière très relax", décrit-il.

(...)