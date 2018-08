Pas envie de porter des lunettes de vue ? Quoi de plus simple que de mettre des lentilles de contact et de les jeter après une journée, une semaine ou un mois?

Mais les jeter où ? La seule réponse possible : à la poubelle avec les déchets résiduels.

Des chercheurs de l’université d’Arizona ont réalisé une étude démontrant que 19 % des Américains portant des lentilles les jettent soit dans leur évier, soit dans leur toilette.

Le résultat est effrayant : 3,36 milliards de lentilles de contact se retrouveraient dans nos océans, et ce rien que pour les États-Unis.

Ces révélations ont été faites lors de la 256e réunion nationale de l’American Chemical Society à Boston.

Le problème est que les lentilles sont petites et souples et passent très facilement à travers les filtres des stations d’épuration.

Plus grave encore, elles restent dans les boues d’épuration qui sont des matières utilisées comme fertilisant en agriculture. Les chercheurs ont observé que les lentilles se décomposent très difficilement. Elles vont se transformer en microplastique qui pourrait se retrouver dans nos assiettes.

Les chercheurs voudraient qu’il soit spécifié sur toutes les boîtes de lentilles qu’il faut les mettre à la poubelle et nulle part ailleurs.

Même si les lentilles sont en réalité du plastique, elles ne doivent pas se retrouver dans la poubelle PMC, tout comme les pailles, les touillettes à café, les petits pots de lait… "Ces types de déchets plastiques ne sont pas acceptés dans le sac bleu PMC. Ces derniers sont destinés à collecter certains types de déchets d’emballages ménagers et plus spécifiquement pour le plastique : les bouteilles et flacons. Les lentilles de contact doivent donc être jetées dans les déchets résiduels, collectés en porte-à-porte", explique Emilie Zimbili la responsable communication de l’HYGEA, l’intercommunale de gestion environnementale.