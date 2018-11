À la maison, au restaurant, en voiture ou après une longue et épuisante journée de travail, qui n’a jamais facilement cédé son smartphone à son enfant, histoire d’être tranquille quelques instants. De quoi en rendre certains rapidement accros, si bien qu’il devient parfois très difficile par la suite pour les parents de ne pas céder aux demandes.

En Belgique, les enfants jouent en moyenne 5 heures par semaine à des jeux vidéo (20 % jouent plus de 7 heures par semaine). Dans 85 % des cas, sur smartphone. Fortnite, Super Maria Bros et Candy Crush arrivent en tête des jeux les plus populaires chez les plus jeunes. Des univers que trop peu de parents maîtrisent. C’est ce qui ressort d’une étude menée par la Belgian Entertainment Association (BEA). Moins d’un parent sur quatre utilise actuellement les outils de contrôle parental pourtant disponibles.

Seule l’inquiétude face aux dépenses éventuelles en ligne semble véritablement marquer les parents. 75 % des personnes interrogées s’en soucient. Lorsqu’il s’agit par contre de rendre certains sites inaccessibles à son enfant, d’instaurer une limite au temps de jeu, d’interdire certains contenus selon l’âge ou de verrouiller certaines applications, ce pourcentage chute.

Raison pour laquelle la BEA a lancé ce jeudi la campagne Jouezmalin.be. Soutenue notamment par le ministre de l’Agenda numérique, Alexander De Croo, la campagne, dont la présentatrice télé Sandrine Corman joue l’ambassadrice francophone (voir son témoignage ci-contre), a pour objectif de "favoriser une pratique de jeu saine et responsable".

"L’enquête démontre qu’il n’est pas toujours facile pour les parents de suivre de près toutes les évolutions de ces jeux. Il est pourtant extrêmement important que les parents acquièrent les compétences numériques nécessaires pour permettre à leurs enfants de jouer de façon responsable", a commenté Alexander De Croo lors de la conférence de presse de lancement de Jouezmalin.be ce jeudi.

Un site internet plutôt bien fait sur lequel vous retrouvez toute une série de conseils mais aussi un test qui vous permettra de mesurer vos connaissances de l’univers des jeux vidéo. Vous y découvrirez ainsi qu’il n’est pas nécessaire non plus d’interdire totalement les jeux vidéo à vos enfants. Ceux-ci peuvent au contraire se révéler instructifs. Mais l’important, comme toujours, c’est de rester raisonnable.

© D.R.



Sandrine Corman impose des règles

Ambassadrice de la nouvelle campagne de sensibilisation destinée aux parents, l’animatrice vedette de RTL-TVI, Sandrine Corman, s’est elle aussi, prêtée au jeu du test des connaissances réservé aux parents sur Jouezmalin.be. "Je dois bien vous avouer que mon score n’était pas terrible : 6 sur 10" , confie la maman, entourée de 4 garçons de 3, 7, 12 et 18 ans, à la maison. Et ce n’est pourtant pas faute de se montrer rigoureuse face au comportement de ses garçons avec les jeux vidéo.

"Il n’est pas question par exemple qu’ils jouent dans leur chambre. Aucune tablette, aucun smartphone ne monte à l’étage. Les jeux vidéo, chez nous, c’est réservé à quelques moments le week-end où le mercredi, plus exceptionnellement. Le reste du temps, les garçons pratiquent du sport où des activités en famille, avec nous. C’est sûr, parfois ils râlent mais j’estime que les jeux vidéo ne doivent pas prendre le dessus sur le reste des activités. Même si, de nos jours, ils font clairement partie de notre quotidien de parents, à tous."

Et si Sandrine Corman a accepté de devenir l’ambassadrice de cette campagne, c’est parce qu’elle se dit consciente que cela peut vite partir à la dérive.

"Une fois, mon fils a fait un achat avec ma carte de crédit, sans me le dire. Il avait juste appuyé sur un bouton. Je lui ai passé un savon ! Les achats virtuels dans ses jeux vidéo, c’est uniquement réservé aux occasions, comme un beau bulletin par exemple. Il est important de fixer des limites. C’est à nous d’encadrer nos enfants pour qu’ils jouent raisonnablement."