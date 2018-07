Comment réagiriez-vous ? C’est sur base de ces trois petits mots qu’est bâtie la chaîne YouTube Would You React ? À l’instar de formats What Would You Do ou Cam Clash, il s’agit de vidéos "d’expériences sociales" qui mettent en scène des situations délicates au moyen d’acteurs et observent la réaction des passants en caméra cachée. Une mère hystérique qui frappe son bébé, un harcèlement en rue, une enfant perdue au milieu d’une artère commerçante, une noyade, une agression dans le métro…