Ce lundi 30 juillet, l’amitié est mise à l’honneur au niveau mondial. À l’occasion de cette journée internationale, l’université de Gand (UGent), le professeur de bonheur Lieven Annemans, et les assurances NN ont étudié les liens sociaux entre les individus. Et plus spécialement l’amitié et le bonheur qui en découlent.

Omniprésents dans nos quotidiens, les réseaux sociaux ont également été passés au crible.

(...)