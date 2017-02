Ce sont des policiers qui témoignent face caméra. Ils racontent la façon dont ils ont dû, une fois, au cours de leur carrière, annoncer la mort de quelqu'un à la famille suite à un accident de voiture.





"Et soudainement boom. Même s'il fait 40 degrés dehors, avec un soleil extrême. Il fait tout noir. Ça s'arrête. Tout s'arrête", témoigne un gendarme. "Dès le premier instant, il y a quelque chose qui se passe. Je crois que le regard dit tout. En un millième de seconde, les gens comprennent." "Vous avez une mère qui vous regarde dans les yeux, qui est dans l'attente, qui sait que c'est grave et qui vous attrape le bras...", poursuit une autre gendarme.





Les policiers témoignent des différentes émotions par lesquelles passent les proches. "On n'avait encore rien dit. Et vous entendez une dame qui gueule. Je vois une dame, des cheveux dans le vent. Et elle avait certainement compris que sa sœur... Et elle me saute au cou." "Il y a un hurlement, un hurlement qui vient des entrailles..."





La vidéo a été réalisée par Jean-Xavier de Lestrade, sur demande de la sécurité routière française. En Belgique, la route tue entre 750 personnes chaque année.