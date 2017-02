Solidaris a publié son baromètre de bien-être et de confiance annuel. Les résultats, présentés à Bruxelles, démontrent que les Belges ne font plus trop confiance aux institutions (banques, grandes entreprises, gouvernants et partis politiques). En revanche, ils se ressourcent auprès des personnes de confiance qui sont leur famille, leur conjoint, leur généraliste et leurs amis.

Rien de bien neuf. Notre sondage publié en janvier 2017 le démontrait déjà. Ce qui surprend le plus dans ce baromètre, ce sont les différences entre les tranches d’âge, entre les classes sociales et les sexes.

En effet, les jeunes (18-24 ans) ont souvent une vision plus positive et optimiste de la société que leurs aînés. Ainsi, seulement 40,8 % des jeunes adultes opinent lorsqu’on dit que "les inégalités dans l’accès à l’enseignement de qualité sont vraiment importantes dans nos sociétés." Ils sont 86,3% des 80 ans et plus à le penser. Le double...

Le terrorisme inquiète 84 % des 75-79 ans. En comparaison, ils sont 37,3% des 18-24 ans à craindre d’éventuelles attaques sur le territoire.

L’immigration est un problème pour 46,5% des Belges francophones. C’est surtout vrai en Wallonie où 50,6% des gens pensent qu’il "y a trop d’immigrés". Les personnes issues de l’enseignement de base (primaires et secondaires) sont aussi les plus nombreuses à le penser avec 61,9%, contre 30,9 % des personnes ayant suivi un cursus long de type universitaire.

Au niveau de la santé, les personnes avec un diplôme universitaire craignent moins le burn out que les autres. 27, 9% des diplômés universitaires ont peur d’en souffrir un jour, contre 44% des personnes ayant écourté leur parcours scolaire.

L’écart se creuse aussi entre les personnes à (très) bas revenus et les personnes à (très) hauts revenus. À la question "Le système économique et financier vous rassure-t-il?", 76,3% des Belges répondent "pas du tout d’accord". Fait étonnant, ce sont "les personnes les plus riches qui sont les plus inquiètes", constate Martin Wauthy.





Jean-Pascal Labille: "On ne répond pas aux préoccupations concrètes des gens"

Jean-Pascal Labille est dirigeant de Solidaris et ancien ministre des Entreprises publiques (PS)

1. Le Belge est méfiant vis-à-vis des politiques. En tant qu’ex-ministre, vous comprenez cette défiance?

" Oui parce qu’on ne répond pas aux préoccupations concrètes des gens, d’une part. Et d’autre part, on n’a plus donné un cap, un horizon. Il faut se projeter dans le futur. Or aujourd’hui, la politique est faite de court-termisme, elle est faite de contrôles budgétaires en contrôles budgétaires... C’est ça l’espace-temporel de la politique et ce n’est pas bon pour la politique elle-même! Les gens ont besoin d’espoir et de savoir où aller."

2. Ils se sentent abandonnés?

" Il y a beaucoup de gens, aujourd’hui, qui se sentent abandonnés dans la société parce qu’ils vivent dans la précarité. La défiance est tout à fait compréhensible. "

3. Les politiciens se plaignent de leurs "bas revenus" alors que, selon l’enquête, 1 Belge sur 5 est dans le rouge tous les mois. Cela contribue aussi au rejet...

" Tout à fait! Ils sont en déconnexion totale du réel. Je n’ai aucune problème à ce qu’on gagne bien sa vie, mais il faut savoir comprendre qu’il y en a qui gagnent moins bien leur vie! Je suis allé faire un débat au Parlement européen dernièrement. Il y avait des patrons. Il y avait le déni du fait qu’il y avait des travailleurs pauvres. Tant qu’on est dans le déni de ça, on va créer ces bulles de gens qui ne se sentent pas écoutés, abandonnés et qui vont voter pour des partis extrémistes. "