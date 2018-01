Les Belges sont de plus en plus nombreux à opter pour l’Espagne, que ce soit pour passer des vacances ou pour acheter une seconde résidence. Selon les chiffres de l’OMT (Organisation mondiale du tourisme), l’Espagne a accueilli pas moins de 82 millions de touristes l’an dernier, se classant du même coup devant les États-Unis au rang des pays les plus visités au monde. La France, quant à elle, reste indétrônable en première place.

