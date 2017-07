Tournai est l’une des plus anciennes et plus belles villes de Wallonie. Cette ancienne capitale du royaume franc située à une heure de route de Bruxelles a tellement d’arguments à présenter qu’un jour ne vous suffira pas pour découvrir toutes les richesses de son patrimoine.

En escaladant les 257 marches du beffroi, le plus ancien de Belgique, vous aurez l’occasion d’apercevoir de plus près la cathédrale Notre-Dame de Tournai, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

Outre la cathédrale, c’est toute la cité qui se découvrira. Dans le centre de Tournai, sept musées communaux sont accessibles gratuitement le premier dimanche du mois. Vous pouvez également visiter le centre de la Marionnette, des Arts Muraux et des Arts du Tissu, ainsi que le centre de la Tapisserie.

De plus, à l’occasion de l’année Wallonie gourmande, l’Office du tourisme de Tournai et ses partenaires ont décidé de mettre les petits plats dans les grands pour réjouir les papilles de ceux qui sont toujours à la recherche de nouvelles saveurs. Ils vous proposent désormais trois moyens de vous donner rapidement l’envie de goûter les produits locaux, 7 jours sur 7 et ce toute l’année 2017.

L’office de tourisme propose un plan gourmand, un pass gourmand et un jeu en ville pour smartphone. Le plan gourmand est trilingue (FR-NL-GB) et facile à glisser dans un sac ou dans une poche. Il énumère les spécialités locales et propose un circuit en centre-ville qui facilitera leur découverte. Le long de ce circuit ou à proximité : une trentaine de commerces répartis en quatre catégories (cafés, friteries, pâtisseries et boucheries) mais aussi des monuments historiques.

D’autres informations sont également indiquées sur le plan, tels les endroits où l’on peut manger les plats typiques comme le lapin à la tournaisienne. En plus, ce plan est disponible gratuitement !

En téléchargeant gratuitement l’application Geo2play sur votre smartphone, vous pourrez partir aussi pour une balade d’environ une heure trente dans le cœur historique de la ville, tout en répondant à des questions sur la gastronomie locale et sur le patrimoine.

Le troisième plan est le pass gourmand. "Il se compose de trois bons en échange desquels il vous est possible de déguster une spécialité sucrée, une bière locale et un paquet de frites belges. Un quatrième bon vous permettra d’accéder au beffroi. Ce pass est disponible à l’Office du Tourisme au prix de 7,50€, 7 jours sur 7 et toute l’année 2017", explique l’office du tourisme.

Onze restaurateurs offriront également des "chèques resto". "Chaque quinzaine, des chèques de 50 € et 100 € sont mis en jeu".