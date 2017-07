Du sable sur les sièges en été sur les lignes qui vont jusqu’à la Côte. Des traces suspectes sur les sièges et accoudoirs. Des appuis-tête peu ragoûtants. Des poubelles qui débordent. Le sol entaché de résidus alimentaires ou de morceaux de verre. Odeur de vomi en période de baptêmes estudiantins et/ou, comme c’est le cas maintenant, en période de festivals…

Lorsqu’on est usager de la SNCB, il n’est pas rare d’éviter un siège ou un wagon pour s’asseoir dans un environnement plus agréable.

Certaines fois, après des festivals, des wagons sont fermés aux voyageurs tellement ils sont sales. "C’est arrivé il y a quelques années après le festival de Dour", se souvient Thierry Ney, porte-parole de la société de transport ferroviaire. "Nos trains sont nettoyés régulièrement." Elisa Roux, sa collègue, précise : "Le chef de bord peut décider de ne pas mettre en service certains wagons, de déclasser la voiture s’il constate qu’elle est sale."

La SNCB est quotidiennement interpellée sur les réseaux sociaux à ce sujet. La réponse est inlassablement la même : "Bien que nos trains soient régulièrement nettoyés, hélas, certains voyageurs ne sont pas toujours respectueux."

Pierre, 46 ans, prend le train tous les jours à destination de Bruxelles. Il vient de la région liégeoise. Il s’énerve : "Quand on embarque à bord du premier train de la journée et que les grains de sable grincent sous les pieds ou qu’on en trouve sur toute la banquette, on est en droit de se demander si les trains sont nettoyés."

830 personnes sont affectées au nettoyage des trains sur tout le territoire. "En été, en fonction de l’adaptation de l’offre, des étudiants renforcent les équipes", indique Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. "Tous les jours, les trains sont balayés, les poubelles vidées et les sanitaires nettoyés. Toutes les semaines, les compartiments sont nettoyés à l’eau. Une fois par mois, on nettoie en profondeur les banquettes, les plafonds et les parois", détaille-t-elle.

Olivier, 34 ans, déplore : "Les poubelles sont minuscules. Fin de journée, elles débordent. Un liquide à l’odeur pestilentielle peut parfois en sortir et couler sur le sol. Ce n’est vraiment pas adapté."

Les poubelles trop petites, "ce sont des poubelles d’appoint". Elisa Roux poursuit : "On encourage les voyageurs à jeter leurs déchets en gare, où le tri peut être effectué. Dans le train, il n’y a aucun tri des déchets."