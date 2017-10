C’est le grand retour du café filtre. Celui de nos grands-mères (qui sait faire un bon café), dont la bonne odeur se répandait dans toute la maison.

Le filtre a café nostalgique est complètement de retour, après avoir pris la poussière dans les placards, face à la concurrence, la tendance et la puissance de marketing des Senseo, Nespresso et autres appareils à expresso coûteux. Mais les temps changent, et certaines modes font leur réapparition, comme en atteste le café filtre. Chose étonnante, il séduit même un public de plus en plus jeune, avant tout grâce à son prix.

Ce succès se traduit dans la vente de machines à café filtre. Ainsi, chez Coolblue, on note une augmentation des ventes de 58 % par rapport à l’an dernier. Même tendance, légèrement moins marquée chez Bol.com, où les ventes ont progressé de 30 %.

Comme en atteste Marijn Gijsbers, meilleur barista de l’année aux Pays-Bas, "le revival du café filtre, comme appelle parfois aussi slow café, date d’il y a plusieurs années déjà, mais il s’est accéléré depuis deux ans. Et ce n’est pas surprenant : c’est tout simplement un bon café, sans devoir investir dans une machine très coûteuse."

Et il faut moins de connaissances pour obtenir une bonne tasse de café. "Sans compter qu’il y a une tendance de plus en plus marquée à boire du café noir. C’est plus sain, moins gras, cela contient moins de produits d’origine animale qu’un cappuccino par exemple."

Les cafés en capsules sont donc davantage réservés aux grandes occasions. Le barista les compare d’ailleurs au whisky. On n’en boit pas tous les jours, mais de temps en temps, pour se faire plaisir.

Si vous désirez vous y essayer, mais ne disposez pas d’un percolateur, voici une recette ancestrale pour faire un bon café.

Premièrement, il faut rincer son filtre à l’eau afin de limiter le goût du papier. Ensuite, vous pouvez y disposer le café (fraîchement) moulu. Ajoutez-y un peu d’eau bouillante et patientez 30 secondes, jusqu’à ce que de petites bulles apparaissent. Versez ensuite le reste de l’eau, ni trop lentement (sinon votre café aura un goût amer) ni trop rapidement car l’eau n’aurait alors pas le temps de s’imprégner de tous les arômes du café.

Quant à la quantité de café à placer sans le filtre, comptez 6 à 8 grammes par 100 ml d’eau. Une vraie science…