Pourtant, celui-ci rime traditionnellement avec un temps de détente après une matinée de travail et le ravitaillement en carburant nécessaire pour aborder au mieux la fin de la journée.

Ce que nous mangeons au déjeuner

Un employé de bureau sur quatre mange le même repas chaque jour, les sandwichs (74%) préparés à la maison sont le repas le plus populaire à midi. Les salades (45%), les pâtes (38%) et les restes de la veille emportés de la maison (33%) suivent de près. Avec plus de 78% de Belges lassés par leur routine au déjeuner, il n’est pas étonnant de remarquer que le thaï, la cuisine orientale et les sushis ont de plus en plus la cote. Pour ce qui est de la livraison de nourriture, les données d’Uber Eats indiquent que les cinq principales commandes sont les nouilles sautées, les burritos, des poke bowls, les hamburgers et les bagels.

En comparaisons avec nos voisins européens, les Polonais sont les plus susceptibles de manger le même repas tous les jours, tandis que les Néerlandais aiment changer et ils sont seulement 18% à manger la même chose pour le déjeuner chaque jour.

Prenons-nous le temps de faire une pause ?

La réduction de la durée de la pause de midi explique peut-être le manque de variété de nos repas : un employé belge moyen ne prend que 38 minutes pour le déjeuner et un pourcentage alarmant de 6% de travailleurs surmenés ne prennent aucune pause-déjeuner. Il existe une différence frappante avec les pays de l'Europe du Sud qui prennent plus de temps pour leurs pauses : comme au Portugal, les travailleurs mettent en moyenne jusqu'à 58 minutes pour manger avant de recommencer leur travail, suivis de 53 minutes en Italie et de 45 minutes en Espagne.

Les Polonais prennent la pause déjeuner la plus courte des pays sondés, seulement 26 minutes.

Déjeuner à son bureau en travaillant

Le nombre de personnes qui mangent tout en travaillant augmente largement. 42% des Belges déjeunent à leur bureau et 28% travaillent sans interruption de travail. Les Roumains « addict » au travail sont les plus susceptibles de déjeuner à leur bureau, alors que les Suédois sont plus susceptibles de manger dans un espace partagé.

A quelle heure mange-t-on ?

En Belgique, nous mangeons entre 12 et 13 heures. En analysant pour l’Europe, cela ne surprendra que peu de gens d’apprendre que les Espagnols sont les Européens qui mangent le plus tard, en moyenne entre 13h et 14h. Les données Uber Eats le confirment en montrant un pic de commandes à midi le mardi. Au cours de la pause de midi, 52% des travailleurs tentent de discuter avec des collègues, mais 47% surfent sur Internet. Seulement 4% essaient de faire de l'exercice.

La montée du déjeuner à la demande

Avec l'ascension fulgurante des livraisons en Belgique, de nombreux habitants se tournent vers des applications comme Uber Eats pour commander leur repas à midi. Selon notre étude, 33% des travailleurs estiment que l’utilisation de ces applications présente l’avantage de pouvoir manger un repas chaud à l’heure du déjeuner, tandis que 36% aimeraient utiliser une application pour ne pas devoir se préparer leur propre repas. 27% aiment la livraison rapide.

« Pour beaucoup de Belges, l'heure du déjeuner est ennuyeuse. Chez Uber Eats, nous croyons que tout le monde devrait pouvoir profiter de l'heure des repas, quels que soient ses choix et ses conditions de vie. C’est la raison pour laquelle nous travaillons en partenariat avec une vingtainedouzaine de restaurants en Belgique pour proposer des repas frais et abordables pour le déjeuner à seulement 6,90 € chaque jour cette semaine », a déclaré Stéphane Ficaja, Directeur général d’Uber Eats Belgium.

D’après la nutritionniste Amanda Hamilton: "Les chiffres montrent qu’un employé engagé à plein temps en Europe travaille environ 40,3 heures en moyenne, mais des recherches ont montré qu’il est impossible de rester productif aussi longtemps ou de se concentrer sans prendre une bonne pause.

La diminution de «la pause déjeuner» signifie que les employés ne peuvent pas se ressourcer. Il est essentiel que les gens prennent le temps de se détendre à midi afin de se sentir au mieux de leur forme pendant les heures de travail ».

Afin d'aider les travailleurs à profiter d'une pause-repas enrichissante, Uber Eats a lancé une offre visant à aider les Belges à se sortir de la routine du déjeuner. L'application proposera des offres de repas à l'heure du déjeuner de 6,90 € ou 8,90 € dans plus de 20 restaurants.