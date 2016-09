L’incroyable succès des exorcistes auprès des Belges

Société

En 2015, de nombreux Belges en détresse ont fait appel aux services d’un exorciste.

Si de multiples pratiques de ce type ont lieu dans notre pays, seuls les évêques sont officiellement mandatés par l’Église pour effectuer ces rituels. Dans les faits, ce sont généralement des diacres ou des vicaires qui se chargent de cette mission.

Dans le Brabant wallon, c’est Jean-Marie qui s’occupe d’entendre les requêtes des personnes qui se croient possédées par le démon et le diacre dit ne pas chômer : "Rien que dans le Brabant wallon, une centaine de personnes ont voulu se faire exorciser l’année passée, autrement dit, en moyenne deux personnes par semaine".

Et dans les autres provinces du pays, la tendance semble aussi se confirmer.

Mais qui fait cette demande?

"La plupart du temps, ce sont des personnes qui sont mal dans leur peau et se posent des questions mais il y a aussi d’autres cas plus sévères qui ont pratiqué l’ésotérisme, la magie blanche ou noire et la sorcellerie et se retrouvent coincés dans un engrenage négatif", explique Jean-Marie, qui, étonnamment, est souvent contacté par des jeunes.

Pour les soulager de leur maux, Jean-Marie se contente bien souvent de prières mais parfois, il doit aller jusqu’à exorciser le domicile de personnes qui les croient hantées.

Pour reconnaître les personnes qui sont possédées, Jean-Marie a ses petites astuces. "Il y a des critères mais ils varient selon chaque personne. C’est à nous de discerner s’il y a un réel tourment. C’est avant tout un travail à faire dans l’humilité", confie l’homme qui reconnaît que la frontière avec les troubles psychologiques est mince.