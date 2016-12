Tout comme les humains, les animaux en surpoids sont de plus en plus fréquents en Belgique. Alors qu’il y a une vingtaine d’années, les animaux obèses constituaient des exceptions, les vétérinaires sont très souvent confrontés à ce problème, impliquant de lourdes conséquences pour la santé et la longévité de nos compagnons à quatre pattes.

Actuellement, jusqu’à 30% des chiens et 25% des chats seraient en surpoids dans notre pays.

Au-delà de l’aspect purement disgracieux de la silhouette, la graisse a des conséquences dévastatrices pour l’animal : elle s’installe autour et dans les différents organes (coeur, foie, reins...) et favorise les maladies cardiovasculaires. On peut également voir des maladies comme l’arthrose se développer. Le surpoids peut en outre augmenter le risque d’apparition de maladies métaboliques comme le diabète et il peut aussi être la cause de maladies de la peau et d’une cicatrisation plus lente.

Les vétérinaires estiment qu’au-delà d’un surpoids de 30 %, les conséquences sur la santé sont systématiques : l’espérance de vie serait diminuée de 2 ans en moyenne.

La cause du surpoids ? Pour Bernard Lucas, vétérinaire à Awans, la réponse est simple.

(...)

