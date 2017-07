Jusqu’en septembre, le musée de la photo de Charleroi reste sur ses quatre expositions "anniversaires". Il souffle cette année ses 30 bougies.

Pour l’occasion, la Sonuma (l’équivalent de l’Ina français) a prêté des centaines de photographies d’archives des premières années de la télévision belge, avec la RTB, devenue ensuite RTBF. La salle "En léger différé" regroupe des photos, du matériel, un plateau, des images des coulisses d’émissions des années 50 à 80. "Par exemple, la toute première émission, Boum , date de 1953 et il n’y a plus aucune trace audiovisuelle. Mais dans des cartons, nous avons retrouvé des photos qui permettent de se remettre dans l’ambiance de l’époque", explique Éric Loze, responsable éditorial. "Nous avons numérisé 180.000 heures de contenus en tout, mais ici on peut retrouver, autre exemple, le groupe Abba qui était venu sur le plateau de À la carte ." Une exposition pleine de souvenirs pour les gens qui ont grandi avec la télévision belge, et qui devrait parler à tout le monde, explique-t-on au musée.

Dans les autres expositions temporaires, on peut également retrouver des pièces d’Harry Callahan : quand l’univers de la street photography de Chicago à la fin des années 50 vient s’incruster dans la petite bourgade d’Aix-en-Provence pour la capturer sous un œil inédit.

Des cartes postales détournées sont aussi de la partie, dans "Par VoiX postale", qui regroupe des dizaines d’artistes internationaux et les envois de cartes postales, retouchées à la main.

Enfin, une série d’images de Julie-Marie Duro, collaboratrice du musée, qui a entrepris un long voyage initiatique à Tokyo sur les traces d’un oncle belgo-japonais dont elle ne connaît que l’âge. "Looking for my Japanese Family" s’inscrit à mi-chemin entre la street photography, la découverte d’une nouvelle culture et la mélancolie d’un oncle à qui elle n’a pourtant jamais parlé.

Mais le musée de la photo, c’est aussi une exposition de 80.000 tirages et 3 millions de négatifs, mis en lumière sous deux approches différentes dans la collection permanente, qui se renouvelle sans cesse. Un grand parc de 85 ares pourra aussi servir de lieu de repos, bien mérité, tout comme le fameux café du musée.

Dernière information : le musée organise le 17e prix national de la photographie, avec 1.250 € de prix à la clé. Une compétition photographique ouverte à tous les auteurs nés en Belgique ou y résidant depuis au moins un an. Les candidats peuvent envoyer leurs créations jusqu’au 15 août pour tenter de remporter la bourse, et se faire exposer au musée de la photographie.