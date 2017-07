© D.R.

Les Belges ne s’en sortent pas si mal, finalement, selon le Baromètre de la société de l’information 2017. "Les entreprises belges sont nettement au-dessus de la moyenne européenne", se réjouit Alexander de Croo, ministre de l’Agenda numérique. "Mais c’est vrai que le consommateur est plus conservateur".

Le Belge est en tout cas de plus en plus connecté. Les derniers chiffres montrent que 11,2 % des individus de 16 à 74 ans établis en Belgique n’ont jamais utilisé Internet, ce qui est inférieur à l’objectif de 15 % de l’Union européenne. C’était encore 15,4 % en 2012.

Les plus connectés sont les familles avec enfants (95 %), contre 81 % pour les ménages sans enfant. Les Belges se connectent aussi plus souvent (84 % au moins une fois par semaine) que la moyenne européenne (79,2 %).

La Belgique affiche donc quelques bons résultats. Elle est 7e en taux de couverture de la population en 4G (les champions sont les pays nordiques et les pays baltes). Elle est encore 5e en matière d’intégration de la technologie numérique. C’est même une deuxième place pour la couverture d’un débit d’au moins 30 Mbps.

Il y a aussi quelques (sérieux) bémols.

Quelque 67,8 % des Belges connectés ont souscrit à l’internet mobile à haut débit, pour une moyenne européenne de 83,9 %. La Belgique se retrouve du coup à la 23e place sur 28, coincée entre la Ro umanie et Malte.

Autre point noir : les performances dans les services publics numériques ont stagné par rapport à l’année précédente

"L’administration ne peut évidemment pas rester à la traîne", a réagi le ministre de Croo. "C’est pourquoi, nous avons récemment élaboré un nouveau cadre législatif pour la connexion numérique aux applications publiques, qui simplifiera énormément la communication en ligne entre les citoyens et l’administration".

Quelque 54,9 % des Belges ont toutefois utilisé internet pour leurs relations avec les services publics durant l’année 2016, ce qui est néanmoins au-dessus de l’objectif européen de 50 %.

Quant à la part du chiffre d’affaires des entreprises belges provenant du commerce électronique, elle est passée de 25,4 % en 2015 à 28,6 % l’année dernière. C’est bien, sauf que l’essentiel des transactions (70) concerne des transactions entre entreprises ou avec les administrations.

Les consommateurs belges sont aussi de plus en plus nombreux à faire des achats en ligne, 56,8 % contre 55,2 % un an plus tôt.