La Commission des jeux de hasard a décidé d’interdire l’important opérateur de paris en ligne Lottoland. La société de Gibraltar est inscrite officiellement sur la liste noire des sites de jeux interdits.

La décision a été prise après qu’un procès-verbal de police a constaté que Lottoland, qui offre la possibilité de parier sur les résultats des plus grandes loteries du monde, était accessible chez nous sans être titulaire de la licence requise en Belgique.

Créé en 2013, Lottoland rencontrait un vif succès sur le marché belge où son chiffre d’affaires était estimé à 52 millions d’euros.

Un dossier pénal est en outre ouvert au parquet de Bruxelles et Lottoland Ltd. encourt une amende pouvant varier de 600 à 600.000 euros.

Et les joueurs sont désormais passibles d’une amende pouvant varier de 26 à 25.000 euros s’ils continuent de jouer sur les jeux proposés par la société de Gibraltar, au cas où des fournisseurs d’internet ne les auraient pas encore bloqués.

Quatre-vingt-six sites de jeux interdits sont désormais repris dans la liste noire de la Commission des jeux de hasard.

Créé en mars 2013 à Gibraltar, Lottoland dispose de 230 employés partis à la conquête du marché mondial. La société de Nigel Birell doit son succès à l’offre qu’elle propose aux joueurs de parier le résultat des tirages officiels des loteries du monde entier y compris australiennes et brésiliennes et, plus près de chez nous, EuroMillions, Irish Lotto, Mega Millions et Powerball.

Alors qu’il annonçait en juin avoir noué des liens avec Unibet, Lottoland revendique aujourd’hui plus de 5 millions de clients dans le monde entier.

Lottoland a développé des produits hautement addictifs comme des jeux de cartes à gratter virtuels où il est possible de gagner jusqu’à 1 million de livres en un instant ou 5.000 livres par mois tous les mois pendant dix ans, etc. Tous les moyens de paiement sont encouragés et Lottoland, qui garantit que tous les joueurs seront payés s’ils gagnent, affirme être autorisé en Grande-Bretagne ainsi que par le gouvernement de Gibraltar.

Mais pas en Belgique : déjà mis à l’index en France (sous la pression de la Française des Jeux), Lottoland est aussi officiellement interdit en Belgique, et son nom repris sur la black list de la Commission des jeux.