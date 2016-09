La croisière, le nouveau club all in qui séduit les Belges

Société

Selon les chiffres officiels, 69.000 Belges sont partis en croisière cette année, mais ils sont en réalité bien plus (au moins 100.000) si l’on tient compte des réservations effectuées par Internet et des croisières fluviales. Et les années qui s’annoncent ne laissent pas présager d’essoufflement pour le secteur, qui enregistre une croissance à deux chiffres auprès des vacanciers belges, comme le souligne Patrick Pourbaix, directeur général de MSC Croisières pour la Belgique, le Luxembourg et la France. "Les croisières ne connaissent pas la crise, assure-t-il. D’ailleurs, nous prévoyons une croissance tout aussi soutenue pour les années à venir. Nous possédons actuellement 12 navires et 11 sortiront des chantiers navals d’ici 2026."

Parmi ces mastodontes , quatre paquebots pouvant accueillir jusqu’à 7.000 passagers ! "Il n’y a pas de course au gigantisme, mais la construction de navires de très grande taille répond à une demande et permet, grâce à la mutualisation des coûts, d’offrir des croisières à prix plancher."

Et si de plus en plus de vacanciers se laissent séduire par un séjour au fil de l’eau, c’est aussi parce que le secteur a su se renouveler pour conquérir un public qui n’est plus, depuis quelques années, confiné aux retraités qui veulent s’offrir le voyage d’une vie. "Il y en a pour tous et pour tous les budgets. En cabine intérieure, on peut déjà trouver une croisière d’une semaine pour 500 € à peine. Après, tout dépend du luxe que l’on souhaite et on peut opter pour de multiples options. Nous avons ainsi lancé une zone yacht-club qui peut accueillir 200 passagers qui jouissent d’un espace qui leur est réservé (cabines, bars, restaurants,…). Un luxe qui n’est pas inabordable pour autant puisqu’un séjour en yacht-club coûte en moyenne le double d’un séjour classique."

Le tout pour des formules all in, ce qui a séduit de nombreux Belges habitués aux clubs de vacances en Tunisie, Turquie ou ailleurs, mais qui ont opté pour la croisière suite à la situation géopolitique dans ces pays. "Il est clair qu’on a eu un effet attentats. On voit que de nouveaux clients sont venus à la croisière suite aux événements, mais le mouvement s’était déjà amorcé bien avant. Il faut dire qu’on propose un produit identique à la formule club (all in, animations, piscines, spectacles, clubs enfants, etc.) mais avec la garantie de sécurité. Lorsque la situation n’est pas stable dans un pays, on peut facilement modifier notre itinéraire et opter pour une autre destination. Et puis, ce qui séduit aussi, c’est le propre de la croisière : naviguer et visiter plusieurs pays au cours d’un même séjour."

Zeebrugge, un spot en plein développement

Petit à petit, le port de Zeebrugge se positionne en tant que port d’escale pour de nombreuses compagnies de croisière, mais aussi, plus récemment, en proposant l’embarquement à des vacanciers belges ou étrangers. "Nous croyons beaucoup dans le potentiel de Zeebrugge et nous y investissons en y positionnant nos bateaux", explique Patrick Pourbaix. "Nous proposons en ce moment un itinéraire atypique, avec la découverte des capitales du nord. Zeebrugge en fait partie, au même titre que Le Havre, Hambourg, Rotterdam ou encore Southampton."

L’an dernier, 145 navires ont ainsi fait escale à Zeebrugge, débarquant quelque 250.000 passagers. "C’est important pour notre port d’offrir un quai de débarquement, mais aussi pour la Belgique de manière générale", souligne Piet Vandenkerkhove, responsable des relations publiques du secteur croisière du port de Zeebrugge. "Cela représente en effet une manne financière non négligeable lorsqu’on sait que chaque passager dépense en moyenne 150 € en dehors du bateau à chaque escale. Faites les comptes pour les commerçants de villes visitées…"

Et Piet Vandenkerkhove envisage une croissance soutenue pour les années à venir. "L’an prochain, nous espérons pouvoir accueillir 170 navires et maintenir une croissance de 3 à 4 % par an. C’est pour cela que nous construisons actuellement un terminal qui devrait être inauguré en 2018. Pour le moment, les contrôles de sécurité s’opèrent sous une tente, ce qui n’est pas optimal, mais nous permet malgré tout de traiter l’ensemble des passagers en transit. Et en ce qui concerne les croisières au départ de Zeebrugge, nous espérons aussi pouvoir très prochainement toucher une clientèle internationale qui choisirait la Belgique comme point de départ de son voyage. On est d’ailleurs en discussion avec Brussels Airport pour mettre en place un système d’accueil des passagers aériens qui seraient pris en charge dès leur arrivée jusqu’au port."