Le produit intérieur brut (PIB) de la Belgique a connu une croissance de 0,5% au premier trimestre 2017 par rapport au trimestre précédent, selon une estimation "flash" publiée vendredi par l'Institut des comptes nationaux (ICN). Comparé au premier trimestre de 2016, le PIB a progressé de 1,5% lors des trois premiers mois de 2017.

La croissance de l'économie belge s'est accélérée au premier trimestre par rapport au quatrième et troisième trimestres de 2016 où elle avait progressé de respectivement 0,4% et 0,1% par rapport au trimestre précédent et de 1,1% et 1,2% à un an d'écart.

L'ICN publie également une version actualisée des comptes trimestriels de 2016. Il en ressort que sur l'ensemble de l'année 2016, le PIB en volume, corrigé des effets de calendrier, s'est accru de 1,2%, après avoir grimpé de 1,5% en 2015.

Sur l'ensemble de 2016, l'emploi intérieur s'est raffermi de 1,3% (+59.200 personnes), après avoir crû de 0,9 % (+42.100 personnes) en 2015. Le nombre d'heures ouvrées par les salariés a quant à lui augmenté de 1,4% en 2016, contre 0,6% en 2015.