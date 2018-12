Et maintenant, on fait quoi ? On se congratule d’avoir assisté à un rassemblement digne de ce nom, dans les rues de Bruxelles, pour sauver le climat ? On se gausse qu’aucun incident majeur n’est venu perturber l’événement, alors que les casseurs ternissent la cause des gilets jaunes ? On se félicite d’avoir vu des familles entières réunies ? On applaudit les déguisements les plus originaux ? (...)