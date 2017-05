Lou Mungiele a 6 ans à peine. La fillette habite à Bruxelles avec ses parents, Fabrice et Gisèle. Son compte Instagram a déjà fait le tour du monde. Et pour cause, en plus de son minois et de son sourire craquants, Lou a une impressionnante chevelure. "Ses cheveux mesurent 56 centimètres" , nous explique sa mère. "Elle, elle mesure 116 centimètres. Nous avons coupé ses cheveux pour la première fois de 10 centimètres il y a six mois !"

Le magazine Vogue, dans son édition américaine, l’a qualifiée de Raiponce belge et de "fillette aux plus beaux cheveux du royaume". Le Figaro Madame et le Huffington Post québécois ont également parlé d’elle dans leurs éditions numériques. Les photos de la petite fille font le bonheur des magazines de mode. Les parents sont sollicités de toutes parts.

Ce "succès est tout à fait inattendu", précise Fabrice, son papa. "Tout a commencé après un shooting à Paris avec un styliste. Cela a fait grimper le nombre de vues sur Instagram. Et tout s’est enchaîné."

La carrière de mannequin de Lou a débuté il y a quelques mois à peine. "C’est une très belle surprise, tout cet engouement. Nous ne voulions pas l’obliger à être mannequin", poursuit Gisèle. "Depuis qu’elle est née, on me propose de faire des photos d’elle, je refusais. J’ai attendu qu’elle soit en âge de choisir. Et depuis trois jours, on ne sait plus où donner de la tête !"

Des agences veulent signer avec la petite fille et ses parents, des grandes marques de soins capillaires la souhaitent comme égérie. "Mais nous sommes encore en pourparlers", ajoute Gisèle Mungiele. Tout le monde s’arrache la fillette scolarisée dans une école néérlandophone. Tous veulent connaître le secret de sa longue chevelure. Il faut à sa mère près de trois heures de brossage en cas de nœuds dans les cheveux. C’est pour ça qu’elle a des tresses le plus souvent. "J’hydrate énormément ses cheveux. J’utilise du shampoing et beaucoup d’après-shampoing. Et de l’huile de soin pour les protéger."