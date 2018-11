Demain, vendredi, se tiendra le premier symposium sur la "modest fashion" au Musée de la Mode à Anvers (MoMu).

Ce sera l’occasion de rencontrer Lisa Bridgett, une Américaine qui a fondé en 2012 la marque Net-A-Porter, bien connue dans les boutiques de luxe.

Cette femme d’affaires avisée a remarqué qu’une partie de la clientèle n’était plus attirée par les minijupes mais que la tendance, principalement au Moyen-Orient et en Turquie, était désormais à de longues jupes, style caftan, et à des robes fermées très haut.

C’est pour satisfaire ce public souvent à haut pouvoir d’achat que Lisa Bridgett a créé The Modist, une boutique en ligne.

L’Américaine se défend d’avoir voulu céder à des influences religieuses. Au contraire, quand on visite son site, tout y respire le glamour, le luxe et la beauté.

A priori, rien de différent par rapport à Net-A-Porter, à un détail près : aucune de ses robes ne se termine au-dessus du genou.

C’est ce qu’on appelle le concept de "modest fashion" qui s’est rapidement développé, selon le ModeMuseum, jusqu’à devenir une industrie d’une valeur estimée à 44 milliards de dollars.

Annick Schramme, professeur spécialisée dans le Fashion Management à l’université d’Anvers, confirme l’importance du phénomène : "Des rapports font état d’une croissance de 500 % en 2017. Cela semble une tendance pour les femmes qui aiment porter de longues robes avec des manches amples. Parce qu’elles trouvent ça joli et aussi parce que ça leur donne un air sérieux au travail. Cela concerne un public de femmes qui sont conscientes d’elles-mêmes et ne trouvent pas nécessaire de mettre leur corps en avant.

Dans les années 1980 , il fallait "faire impression" et se montrer avec un Versace ou un Millet. Désormais, la mode est plutôt tournée vers l’"expression" : on veut exprimer ce que l’on est réellement. La mode sert à afficher une fierté de sa personnalité et de son origine. Dans ce sens, la "modest fashion" peut être vue comme un label pour les femmes qui n’en possédaient pas encore. Dans cet univers de la mode, elles n’appartenaient pas au "bling bling" ni aux "fashonists" d’avant-garde. "En fait, elles paraissaient un peu perdues. À présent, elles ont leur propre niche. Avec un terme qui sonne bien en plus : ‘modest’ est un mot qui transfigure la classe sociale."

On ne peut toutefois pas écarter le rôle de l’influence religieuse : "C’est à coup sûr un élement important dans les pays du Moyen-Orient, pour les castes supérieures en Inde ou la communauté juive aux États-Unis".

En Belgique aussi, chez Zara ou Uniqlo, on se rend compte que le public s’est diversifié. C’est ainsi que nait un processus dit d’acculturation. Une culture emprunte des éléments à une autre. L’habillement religieux est souvent défini à travers un foulard ou un turban mais il est évident qu’une robe, une jupe ou un pantalon ne doivent pas laisser la personne trop déshabillée non plus.

Est-il impensable que l’on voie bientôt dans les vitrines de la rue Neuve à Bruxelles davantage de jubes longues et de robes fermées pour plaire à un public religieux ? "Non, ce n’est pas impensable, répond Annick Schramme. Il ne faut pas oublier que nos mères s’habillaient aussi de manière sobre lorsqu’elles se rendaient à l’église. Ce n’est pas si ancien. Et que l’on se rassure, à l’avenir, il y aura toujours des vêtements sexy dans les boutiques. Il existe un public pour cela. Mais en effet, les autres préférences devront être satisfaites. La mode est avant tout un business et les créateurs intelligents tiennent compte du marché qui les entoure."