L’enseignement obligatoire est censé être gratuit pour tous les élèves. Pourtant, l’association Inforjeunes Laeken est confrontée régulièrement à des parents d’élèves qui rencontrent des difficultés pour payer les études de leurs enfants.

"L’enseignement obligatoire est censé être gratuit ! C’est écrit dans les textes légaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans la constitution belge et dans des textes internationaux comme la Convention des droits de l’enfant. Pourtant, dans les faits, la gratuité est un mythe. On la proclame depuis longtemps mais de nombreuses familles sont en difficulté et peinent à s’acquitter des montants demandés par les écoles ", dénonce Éric Bruggeman, permanent juridique à InforJeunes Laeken.

Frais de photocopies exorbitants, bulletin et journaux de classes payants, certaines écoles ne respectent pas la loi (voir infographie).

"Il y a déjà eu plusieurs écoles qui ont refusé de remettre leur bulletin à des élèves, sous prétexte que certains frais, comme la cantine, n’avaient pas été payés. C’est tout à fait illégal ! On ne peut pas mélanger l’aspect financier et l’aspect pédagogique. Et si les parents inscrivent leur enfant aux repas chauds, il faut que l’école leur dise dès le début combien ils devront payer. L’école est bien sûr en droit de réclamer de l’argent aux parents qui ne payent pas la cantine. Mais elle ne peut pas refuser de délivrer des documents pédagogiques comme le bulletin en utilisant ce prétexte."

(...)