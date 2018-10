Rien de plus naturel que la mort. Rien de plus cher également. Dans ces moments difficiles, on aimerait pouvoir se concentrer sur autre chose que sur son portefeuille mais on n’a malheureusement pas le choix. Selon la commune où ont lieu les funérailles, le choix du cercueil, de la cérémonie, et de l’entreprise de pompes funèbres, le coût d’un enterrement peut s’élever à plusieurs milliers d’euros.

"Pour un cercueil, il faut compter entre 500 et 4.000 euros. Pour un emplacement dans un cimetière, il faut compter environ 1.000 euros. Si vous voulez acheter un terrain pour y mettre une concession, il faut compter 10.000 euros. Pour la gaine d’un cercueil, il faut compter 40 euros. La location d’un corbillard coûte 390 euros, même chose pour la location d’un funérarium. Il faut compter 480 euros pour les porteurs et 350 euros pour une nécrologie dans la presse régionale. La pierre tombale coûte entre 1.000 et 2.000 euros", explique Denis Fontaine, gérant d’une entreprise de pompes funèbres située à Gilly, dans la région de Charleroi.

Si vous habitez à Bruxelles, les coûts sont encore plus élevés. Les fleurs, les pierres tombales et les messes coûtent environ deux fois plus cher dans la capitale qu’en Wallonie. Pour les concessions, le prix se trouve même multiplié par dix selon qu’on se trouve à Charleroi ou à Anderlecht.

Une augmentation fulgurante

Ces dernières années, le coût d’un enterrement a connu une ascension fulgurante.

"C’est vrai, les prix ont beaucoup augmenté. Mais il faut savoir qu’on fait absolument tout : on écoute les demandes des clients et on les aide à les réaliser. On contacte l’église et le cimetière de leur choix, on les conseille sur différents aspects pratiques des funérailles. Le jour de l’enterrement, on creuse le trou et on y met le corps. Il faut savoir que le coût de la main-d’œuvre a énormément augmenté. On nous en demande de plus en plus et on se substitue aux communes pour faire ce qu’elles ne font plus. Avant, la commune payait la main-d’œuvre, ce n’est plus le cas. On passe pour des requins, des racketteurs alors qu’il y a une partie de la facture qui ne va pas dans nos poches", explique Denis Fontaine.

Ce dernier reconnaît aussi faire parfois des gestes envers ses clients les plus pauvres. "Il m’est déjà arrivé de faire des enterrements gratuitement. On tombe parfois sur des situations humaines catastrophiques. Il y a quelques années, une maman de cinq enfants a perdu son époux suite à une opération des amygdales qui a mal tourné. C’était le 24 décembre et elle ne s’imaginait pas qu’un tel drame la toucherait. Elle était dans une situation financière très difficile et on a fait un geste. Parfois, on demande aux gens de payer selon leurs moyens, de participer un petit peu aux frais. Il faut aussi savoir qu’en Belgique, on est libre de choisir une entreprise de pompes funèbres n’importe où dans le pays."

"C’est une grande chance car ce n’est pas le cas en France par exemple. Dans notre pays, le client est libre de choisir et de comparer. La famille fait absolument ce qu’elle veut. On peut déplacer un cadavre d’une commune à l’autre sans souci, pour autant qu’il s’agisse d’une mort naturelle."