Le projet de code wallon du bien-être animal pour la recherche fait polémique < Les scientifiques s’opposent au projet dans lequel ils voient un danger pour la recherche Le ministre wallon chargé du bien-être animal, Carlo Di Antonio (CDH) souhaite limiter les expériences sur animaux au strict nécessaire. Un projet de code concernant la question a fait bondir des scientifiques belges. Ces derniers estiment que le code mettra en péril la recherche médicale et scientifique. L’Académie royale de Médecine de Belgique n’a pas manqué de fustiger le projet porté par le ministre Carlo Di Antonio. L’Académie rejoint en ce sens les critiques formulées par plusieurs scientifiques qui estiment que ce projet mettra en péril la recherche médicale et pharmaceutique au sud du pays.

Le projet du ministre wallon en charge du bien-être animal qui va, selon l’Académie, "bien au-delà des normes européennes" appauvrira sans conteste la recherche préclinique dans les centres universitaires en isolant totalement la Wallonie du reste de l’Europe. "Écarter les chercheurs wallons de la recherche translationnelle diminuera leur capacité d’adapter rapidement les acquis de la recherche à la pratique clinique" et cette perte d’expertise, poursuit l’Académie, pénalisera, in fine, les malades en retardant l’implémentation des progrès de la recherche.

L’interdiction ou la réduction drastique de l’expérimentation animale constitue, en outre, une menace pour l’économie wallonne, poursuit l’organe consultatif qui pointe le risque de délocalisation alors que les entreprises pharmaceutiques sont un secteur essentiel pour l’économie au sud du pays. L’Académie se dit dès lors convaincue que le ministre Di Antonio et le parlement wallon "n’agiront pas en fossoyeur du progrès médical, de la recherche en santé humaine et de l’économie pharmaceutique et biotechnologique en introduisant des normes s’écartant des standards nationaux et européens."

