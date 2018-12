D’après une enquête menée par YouGov et révélée par Deliveroo, c’est la priorité des Belges sur le marché du travail. Deliveroo, le leader de la livraison de repas, révèle aujourd’hui les résultats d’une enquête réalisée par YouGov, l’un des cabinets leaders mondiaux dans les études de marché. L’enquête s’est basée sur la taille totale de l’échantillon belge s’élevant à 1 046 adultes, a été réalisée en ligne, et les chiffres sont représentatifs de tous les adultes belges (âgés de 18 ans et plus).



L’étude lève le voile sur la vision et les priorités des jeunes sur le marché du travail et donne également un aperçu des facteurs décisifs dans le choix d’un emploi ainsi que des attentes de ceux-ci en termes de package salarial, de temps de travail et de flexibilité.



Au niveau des priorités, un peu plus de la moitié des jeunes Belges (55 %) privilégient avant tout autre chose un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée lors de la recherche d’emploi et s’orientent en priorité vers des offres garantissant de la flexibilité.