La société Alpro, spécialisée dans la production d'aliments végétaux, lance une campagne de recrutement destinée à augmenter ses effectifs de 120 personnes.

Une centaine d'entre elles sera chargée de travailler sur le site de Wevelgem (Flandre occidentale). Cent vingt personnes y ont déjà fait leur entrée l'an dernier. Sur ces 100 candidats, 70% impliquent des opérateurs responsables du réglage et de la commande des lignes de production et de l'exécution des contrôles de qualité, et des techniciens chargés de l'entretien des chaînes de production.

"C'est précisément parce qu'Alpro est située dans une région à faible taux de chômage qu'il est important pour un employeur de se faire remarquer auprès des demandeurs d'emploi actifs et potentiels", commente le CEO d'Alpro, Sven Lamote.

Filiale de Danone, l'entreprise alimentaire européenne Alpro a récemment investi dans de nouvelles chaînes de production et d'emballage, dans le développement d'un entrepôt entièrement automatisé et dans un nouveau centre d'innovation à Wevelgem. La capacité de production totale a plus que doublé en 5 ans. Aujourd'hui, plus de 1.400 personnes au total sont employées dans les principaux pays européens où Alpro est active, dont près de 800 à Wevelgem et 160 à Gand.