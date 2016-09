La tolérance zéro ne fait pas baisser la violence conjugale

Société

Face aux violences conjugales, la Belgique applique la tolérance zéro. Autrement dit : dès qu’une plainte pour coups, insultes répétées, viol, menaces, intimidations… est déposée à la police contre un conjoint, le parquet doit en être informé pour y donner une suite judiciaire. Cette volonté claire d’une réaction ferme et rapide est consignée dans une circulaire. Mais est-ce que ça marche ? Pour le savoir, le Collège des procureurs généraux a commandé une recherche à l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) visant à évaluer les pratiques judiciaires et leurs effets en termes de récidive.

Les résultats de cette étude, menée par Charlotte Vanneste, ont été publiés hier sur le site de l’INCC. Ils sont vraiment interpellants à plusieurs égards. Premier constat : 70 % des dossiers qui atterrissent dans les parquets (et pour lesquels une infraction est établie) font l’objet d’un classement sans suite ou d’aucune décision (5 %). Une part importante des classements sans suite se réfère au motif que "la situation est régularisée". Entendez par là : la paix serait revenue dans le ménage.

De plus, il semble qu’aucune réaction judiciaire effective n’a été enclenchée pour plus d’un prévenu sur trois (34 %). Il y a donc un écart très important entre la rhétorique de la tolérance zéro et la réalité de la pratique, ce qui pose évidemment question.

Autre indication : la très forte disparité du nombre de plaintes pour violences conjugales selon les arrondissements judiciaires. L’étude met ainsi en évidence un taux de 1,8 prévenu (pour violences conjugales) pour 1.000 habitants à Mons (le minimum constaté), mais de… 14,9 à Neufchâteau. Soit un rapport de 1 à 8 ! Cela ne veut pas dire que la vie conjugale chestrolaise est forcément un enfer ou que ce serait le nirvana dans les foyers montois… Pour la chercheuse, ces différences s’expliquent probablement par des défaillances au niveau de l’enregistrement, tant au niveau policier qu’au niveau du parquet.

Le résultat de l’enquête est très clair. Non, on n’observe aucune corrélation entre le degré d’application de la tolérance zéro et le taux de récidive. Ainsi, dans certains arrondissements judiciaires où la tolérance zéro est scrupuleusement appliquée, la récidive est pourtant forte ; dans d’autres, qui font de même, les conjoints violents ont tendance à se tenir davantage à carreau. D’ailleurs, globalement, dans les affaires de violence conjugale, 38 % des auteurs sont une nouvelle fois signalés au parquet parce qu’ils ont recommencé à taper, menacer ou harceler leur conjoint.

Cette étude note également que les taux de récidive sont plus élevés si la réponse judiciaire est contraignante : 24 % dans les cas de classements sans suite; 25 % après une médiation pénale (qui a été au bout) ; 44 % en cas de mandat d’arrêt et 53 % après une condamnation !