L’air des villes est-il plus favorable aux personnes qui souffrent des allergies au pollen de bouleau que celui des campagnes ? Rien n’est moins sûr.

"En réalité, tout dépend de la végétation au sol", explique Lucie Hoebeke, collaboratrice chez Sciensano (né de la fusion entre l’ancien Centre d’Étude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques et l’ex-Institut scientifique de Santé publique). Elle poursuit en expliquant qu’être en ville, dans des espaces un peu moins verts, ne serait pas mieux pour les personnes sensibles.

"En ville, il est connu que certains îlots de chaleur favorisent la production de pollen, même si la présence d’arbres est moindre qu’à la campagne", continue la spécialiste.

Les particules de CO2 ont également un impact sur les plantes et arbres, signale également la collaboratrice scientifique. "La présence de CO2 dans l’air peut provoquer un stress des plantes. Lorsque le niveau de CO2 augmente, l’arbre ou la plante subit un stress et produit plus de pollen…"

Il n’y a pas que cela qui rendrait les journées inconfortables aux allergiques. "Les personnes allergiques peuvent ressentir plus d’effets polliniques en ville en raison aussi des polluants, ajoute Lucie Hoebeke. Les polluants, de manière indirecte, irritent les voies respiratoires, ce qui peut augmenter le ressenti du pollen chez les plus sensibles."

Sur notre territoire , seul le littoral permettrait un peu de répit aux personnes sensibles au pollen de bouleau qui volette allégrement dans les airs depuis quelques jours. "Le long du littoral, l’air est moins chargé en grains de pollen, précise-t-on chez Sciensano. On conseille souvent à celles et à ceux qui sont vraiment accablés par les allergies d’y passer quelques jours."