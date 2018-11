Le média français LCI pointe les dangers de cette pratique.





Si vous pensez que laisser son manteau à votre enfant pour qu'il n'ait pas froid est la meilleure solution, détrompez-vous. Dans son siège auto, l'épaisseur de la veste oblige le harnais de fermeture de la ceinture à s'adapter à la taille de la veste en question. Et non pas à la corpulence de votre cher(e) et tendre.





L'enfant n'est pas alors correctement serré dans son siège et pourrait donc être éjecté en cas de grave impact.





Si vous lui retirez sa veste et que vous voulez l'attacher, vous remarquerez qu'il n'est pas assez serré. S'il est projeté vers l'avant, les sangles qui doivent maintenir votre enfant pourraient glisser le long de ses manches. Sa tête serait projetée la première vers l'avant.



C'est ce que démontre cette vidéo réalisée par LCI.