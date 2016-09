Le 112 traite autant d’appels bidons que d’urgences!

Société

En 2015, les centres d’urgence du 112 ont traité 2.772.340 millions d’appels sur tout le territoire belge. Le hic, c’est que les appels qualifiés par le SPF Intérieur d’"inutiles", c’est-à-dire les blagues, les appels de poche, les problèmes techniques, les menaces et autres appels malveillants ont été presque aussi nombreux que les appels véritablement urgents ! Des appels intempestifs qui remplissent les lignes et qui empêchent les appels vraiment urgents d’être traités. Ainsi, 38 % des appels entrants concernaient des urgences qui nécessitaient l’envoi des secours et 37 % étaient des appels inutiles. Une situation que déplore Ophélie Boffa, responsable de communication de la Sécurité civile. "Chaque minute compte. Le 112 n’est à utiliser qu’en cas d’urgence parce qu’une minute passée sur un appel inutile peut coûter la vie à quelqu’un !", rappelle-t-elle.

Certains appels sont plus embêtants que d’autres : la plupart du temps, surtout si ce sont des enfants, les petits farceurs qui appellent pour faire des blagues sont sermonnés par les calltakers. "Par contre, si quelqu’un appelle cinq fois et que cela devient suspect, son cas peut être transmis à la police et des poursuites judiciaires peuvent être engagées", explique Ophélie Boffa. Les calltakers sont également nombreux à être appelés pour réserver un… Taxi ! "Parfois, les gens n’ont plus de crédit et comme il n’en faut pas pour appeler le 112, ils en profitent. Mais on n’est pas là pour ça", s’énerve-t-elle, à juste titre.

Pour le reste, 9 % des appels recensés ont été classés dans la catégorie "aide", soit ceux qui ne nécessitent pas l’envoi de moyens de secours mais "qu’il y a quand même une bonne raison d’appeler. Par exemple, si plusieurs personnes ont été victimes d’un accident de la route, il y a souvent des doubles appels pour la même urgence". 12 % des appels ont été mis en lien avec les hôpitaux et les pompiers et 5 % ont été dispatchés vers le 1733, qui met les appelants en lien avec les gardes médicales.





Drôles histoires de pompiers

Chez les pompiers, les appels bidons sont moins fréquents. "Ça arrive mais c’est très rare, explique le commandant Bastin, de la zone de secours Vesdre- Hoëgne et Plateau. Si c’est un canular, ce sont souvent des enfants. Les gens savent que l’amende pour l’envoi inutile de moyens est très, très salée."

Par contre, il arrive que les pompiers se retrouvent face à des situations plutôt cocasses. "Un jour, quelqu’un nous a appelés en panique parce qu’il y avait une panthère. Branle-bas de combat, on envoie des camions et on fonce toutes sirènes hurlantes. En fait, c’était juste une peluche en forme de panthère. La personne qui a appelé a cru que, de loin, c’était une vraie", sourit le commandant. Autre exemple : "Je me souviens qu’un type nous avait appelés parce que sa chaudière faisait un drôle de bruit et qu’il pensait qu’elle allait exploser. En fait, c’était l’automne, il faisait plus froid et sa chaudière se remettait tout simplement en marche !", continue-t-il.

Ce genre de situation les fait tantôt rire, tantôt grincer des dents. Mais comme il n’y a pas de volonté de nuire, coller une amende n’est pas de rigueur. "Une dame qui appelle parce qu’une énorme araignée se balade dans sa salle de bain reste une personne qui appelle à l’aide. Même si, dans ce cas-là, on va lui conseiller d’aller sonner chez le voisin", conclut le commandant.