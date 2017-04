Société 20 % des clients font leurs achats en fonction des réductions qu’ils peuvent obtenir.

On le sait, le Belge est champion du couponing (utilisation des bons de réductions). Il n’est donc guère étonnant de constater qu’il est aussi accro aux promotions, comme en atteste l’étude Nielsen sur l’influence de la promotion en Europe.

Au lendemain de la crise de 2008-2009, le marché belge a subi une forte inflation promotionnelle et, depuis cette période, une certaine stabilité s’est installée aux alentours de 22 %. Mais notre marché est loin d’être le plus sous pression, la moyenne s’établissant à 31 %, avec même des sommets atteints en Italie (38 %) et en Tchéquie (50 %).

Pour le consommateur belge, la chasse aux bonnes affaires reste une obsession. Un consommateur sur 5 est obsédé par les promotions. Ils sont même 39 % à adapter leur liste de courses en fonction des réductions.

Pour autant, Nielsen révèle que toutes les promotions n’ont pas la même efficacité. En Belgique, de telles actions génèrent généralement une hausse des ventes de 29 % (en valeur ou en volume), là où la moyenne est de 47 % en Europe.

La raison est simple, selon l’étude, qui parle de "facteur Colruyt". La communication et le slogan du distributeur sont en effet axés quasi-exclusivement sur les prix les plus bas, avec une réaction immédiate à toute promotion effectuée par un concurrent. De la sorte, le client Colruyt a l’assurance qu’il bénéficie toujours des meilleurs prix en effectuant ses achats au sein de son enseigne favorite, sans avoir besoin de scruter la concurrence pour savoir s’il peut faire une meilleure affaire ailleurs.

Tom Pennincks, Client Business Partner chez Nielsen, observe aussi que "ces dernières années, on a vu apparaître une tendance à l’augmentation du montant des remises. Les promotions sont plus agressives, les marquent donnent davantage, ce qui signifie que le consommateur est de plus en plus ‘ subsidié ’. Étrangement, cela n’a aucune influence sur l’efficacité des promotions."

Par ailleurs, on observe aussi que certaines catégories de produits sont devenues hyper-dépendantes des promotions. "Le secteur des boissons offre généralement bien plus de réductions que les autres et en ce qui concerne les lessives et détergents, 50 % des ventes sont des ventes promotionnelles."

Les clients fidèles et attentifs aux actions le savent et remarquent que certains produits reviennent très régulièrement en promo. Ils en profitent alors pour faire leurs stocks et n’en rachèteront qu’une fois la promotion de retour… Pour les marques, le dilemme est clair : supprimer progressivement ces promos entraînerait une baisse des volumes de vente, mais permettrait d’améliorer les marges…