Près de 40 % des employés belges reportent des jours de congé d’une année à l’autre. Il ne faut y voir un problème de pression professionnelle selon la psychologue organisationnelle Frederick Anseel, mais plutôt un report préventif. "C’est comme une tirelire mentale : en construisant un tampon de congés pour l’année prochaine, vous réduisez votre niveau de stress."

Faisons un bref calcul: si vous travaillez en temps plein (5 jours par semaine) dans le secteur privé, vous avez droit de base à 20 jours de congé. Ajoutez à cela, dans certains cas, quelques extra tels que la réduction du temps de travail et les congés liés à l’âge. Tout cela fait augmenter le solde chaque année en douceur. Le nombre moyen de jours de congé dans notre pays s’élève, selon les derniers chiffres, à 26,7.

Vous n’avez pas tout utilisé ? Pas grave, 60 % des employeurs permettent de prendre en charge ce qu’il en reste après, durant les premiers mois de l’année suivante. Et 40 % des travailleurs utilisent ce report, 3 jours en moyenne. Un cinquième des employés transfèrent plus de cinq jours, 4 % plus de dix jours.

Frederik Anseel, psychologue organisationnel à l’Université de Gand, voit plutôt dans ce fait le comportement épargnant, typique du Belge. "Regardez les comptes d’épargne : on y laisse l’argent plutôt que d’investir avec des meilleurs rendements. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu’il pourrait bien arriver quelque chose dans l’avenir. Idem pour nos vacances : les employés aiment créer un tampon. En cas de coup de fatigue, on peut au moins se rabattre sur un congé supplémentaire. Cela donne la tranquillité d’esprit qui permet aux employés de prendre sereinement leurs congés effectifs de l’année."

Elle ajoute que "rien que le sentiment de contrôle sur les droits de congé retire déjà beaucoup de stress. Dommage qu’ils ne peuvent actuellement être transférés d’année en année. Vous économisez chaque année cinq jours de congé, vous seriez en mesure d’enregistrer, en 10 ans, cinquante jours pour prendre un congé sabbatique prolongé. Un PDG ne devrait pas être heureux, mais de toute façon nous devons respirer de temps en temps : nous vivons dans une époque avec un nombre croissant de problèmes dus à l’épuisement et au stress, et il va falloir travailler plus longtemps."

Le plus important, conclut la spécialiste, ce n’est pas le nombre de jours de congé mais bien la qualité de ceux-ci. "Il faut être mentalement déconnecté du travail, littéralement offswitcht ", en particulier dans les professions exigeant une concentration constante telle que l’éducation ou les soins de santé.