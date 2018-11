Bouger au travail : la plupart d’entre nous ne le fait pas assez. Selon une nouvelle enquête de l’assureur Delta-Lloyd, un Belge actif sur deux - qui exerce un travail de bureau - ne bouge pas suffisamment.

Or le manque d’activité physique peut avoir de graves conséquences pour la santé.

D’ailleurs, les salariés belges sont parmi les plus sédentaires d’Europe. En effet, l’employé belge ne bouge pas suffisamment et est plus souvent malade qu’il y a dix ans. L’absentéisme, de courte durée (moins d’un mois) et de longue durée (plus d’un mois) a progressé de 33 % ces dix dernières années au sein des entreprises belges. Désormais, l’absence temporaire touche, en moyenne, 8 % des collaborateurs.

(...)