"Le succès du congé parental continue d’augmenter et sera bientôt possible par demi-jour : devrons-nous dorénavant fermer nos entreprises tous les mercredis après-midi ?", s’interroge le Syndicat neutre pour indépendant (SNI), dans un communiqué de presse publié hier.

Au vu des chiffres de l’Onem, analysés par le SNI, le succès du congé parental pourrait nuire à nos entreprises. Dans son étude, le SNI indique qu’en 2016, durant les 11 premiers mois, 4 pour cent d’indemnités en plus qu’en 2015 ont été versés par l’Onem pour les congés parentaux. Toujours selon l’analyse du SNI, l’Onem payait en moyenne 60.576 allocations pour congé parental par mois. Cela représente 15 pour cent de plus que cinq ans auparavant, en 2011. 83,3 pour cent des personnes en congé parental le prennent à temps partiel.

"Une telle réglementation de temps partiel n’est pas facile à intégrer dans les micro-entreprises et plus petites PME et, par ailleurs, les partenaires sociaux ont récemment décidé que le congé parental pourrait bientôt être pris par demi-jour", signale Christine Mattheeuws, la présidente du SNI. "Celui qui opte pour ce régime choisira sans aucun doute le mercredi après-midi. À la longue, il n’y aura quasi plus personne pour travailler dans les entreprises le mercredi après-midi."

Le syndicat s’inquiète des répercussions que cela pourrait avoir sur l’organisation du travail, qui pourrait en "être sérieusement ébranlée". En effet, dans une micro-entreprise ou une PME, ce n’est pas toujours évident à pallier, surtout quand il faut chercher à remplacer un salarié en congé parental un jour par semaine.

Le syndicat s’inquiète de l’introduction du congé parental durant 40 mois, à 1/10e temps, décidé par les partenaires sociaux à la fin de l’année dernière. Ce régime équivaut à un demi-jour de congé par semaine. "De nombreux travailleurs qui travaillent déjà à temps partiel, prennent souvent le mercredi, histoire de pouvoir s’occuper des enfants", explique Christine Mattheeuws, qui craint que le patron et les salariés restant ne puissent faire face à la charge de travail.

"Ce régime du 1/10e temps sera un véritable coup de massue pour les plus petites PME et micro-entreprises qui représentent une très grande partie des entreprises de notre pays."