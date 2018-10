Jérôme Lechien est un médecin ORL et chirurgien cervico-facial en formation. A seulement 30 ans, ce spécialiste pousse un coup de gueule contre "une médecine à la chaîne où il faut, avant tout, être rentable car le système général et les politiques le veulent". Au détriment de l'humain. Au détriment du patient. Au détriment du médecin, aussi.

Son post, sur Facebook, est devenu viral. Il y dénonce les conditions de travail de plus en plus "pénibles" des médecins. Et le fait "qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en mesure de sauver notre système de soins de santé. Aujourd'hui, je pense que nous sommes juste en mesure de préserver ce qui n'est pas encore détruit."

De nombreux patients et confrères ont relayé son message et lui ont apporté tout leur soutien. "Même constat pour ma part en médecine ambulatoire", écrit Ludivine Biar, médecin généraliste, sous le post public. "Mais c'est malheureusement le cas depuis de nombreuses années... Et c'est de pire en pire."

Une infirmière en maison de repos et de soins ajoute: "En tant qu'infirmière en MRS, je ne sais que partager ce ressenti. Voici 40 ans que je travaille dont 15 en pédiatrie. C'est le plus beau métier du monde, mais le plus dramatique aussi puisqu'on confond les êtres humains et les robots... Soignants comme soignés."