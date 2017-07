Dès la fin du printemps et pendant tout l’été, une attention toute particulière doit être portée à vos compagnons lorsque vous vous promenez avec eux à la campagne ou qu’ils rentrent à la maison après de petites "divagations solitaires" dans les terrains alentours. En effet, c’est à cette période que les herbes sèches appelées épillets, herbes qui peuvent provoquer d’importants désagréments chez nos compagnons, sont présentes partout sur le bord des chemins et parmi les herbes hautes.

Les épillets sont des épis secondaires de graminées sauvages eux-mêmes regroupés en épi au sommet d’une tige. À la fin du printemps, ces herbes se dessèchent, durcissent et se détachent alors très facilement de leur tige. Les épillets s’accrochent très facilement à toute surface filamenteuse (vêtements, poils des animaux…) et leur extrémité pointue suivie d’une partie plus large et évasée les fait progresser toujours dans le même sens.

Ainsi, ils vont très aisément s’accrocher au poil d’un chien ou d’un chat (ce d’autant plus que le poil est long, frisé ou entremêlé) et s’ils réussissent à s’infiltrer sous la peau de l’animal ou à pénétrer dans une cavité (conduit auditif, narine), ils n’en ressortent plus, s’enfonçant toujours plus en profondeur.

Les parties du corps à surveiller

Les épillets se glissent facilement dans tous les orifices : les narines (le chien qui vient d’explorer frénétiquement une zone d’herbes hautes se met brutalement à éternuer, à renifler et des écoulements nasaux et des saignements peuvent ensuite être repérés), les yeux (le contact de l’épillet sur l’œil est très douloureux, les paupières enflent ensuite rapidement et l’animal garde l’œil fermé), les oreilles (le chien a tendance à pencher la tête du côté où l’épillet a réussi à entrer), mais également les voies génitales (la vulve ou le fourreau).

Les épillets sont également capables de se glisser sous la peau : le point d’entrée se situe souvent entre les doigts (la peau y est particulièrement fine). Le propriétaire pourra alors remarquer que son animal boîte ou qu’il se lèche une patte avec insistance. En début d’évolution, un examen attentif va permettre de repérer une petite ouverture entre les doigts. Après quelques jours, la peau est déjà refermée mais une petite région violacée et enflée peut être remarquée.

Les conséquences de l’épillet

La persistance d’un épillet dans l’organisme peut avoir des conséquences très ennuyeuses dans la région où il s’est glissé : l’herbe peut rester bloquée au fond des cavités nasales et y créer une infection ou cheminer jusqu’aux voies respiratoires plus profondes, atteignant les poumons via la trachée et les bronches et provoquant une grave infection pulmonaire.

L’épillet qui se glisse sous les paupières y reste prisonnier. À chaque battement de paupières, il frotte sur la cornée (surface de l’œil) pouvant provoquer l’apparition d’un ulcère. Aucune amélioration ne pourra être espérée tant que le corps étranger sera présent.

Un épillet resté dans le conduit auditif va engendrer une inflammation puis une otite. Il pourra même continuer sa progression et venir perforer le tympan. Lorsqu’un épillet reste présent sous la peau, il va créer une importante inflammation puis l’apparition d’abcès à répétition.

La prévention

Plusieurs précautions peuvent être prises pour limiter le risque que votre animal ne soit blessé par un épillet : la tonte de l’animal avant l’été minimise le risque que l’épillet ne s’accroche aux poils. La promenade en laisse permet un meilleur contrôle des endroits inspectés par le chien et surtout, une inspection minutieuse de votre chien après la promenade permettra de détecter rapidement les éventuelles problématiques liées à ces épillets.

Cette inspection permettra d’insister sur les zones de plis cutanés (bien écarter les doigts, regarder sous les pattes, vérifier l’absence d’herbes à proximité des oreilles, de la vulve…) et sera l’opportunité de vérifier l’absence d’autres "petits invités" (puces, tiques, aoûtats…) eux-mêmes très présents en cette saison

Si malgré toute votre vigilance vis-à-vis des épillets, vous constatiez, au retour d’une promenade, que votre chien éternue avec insistance, que son œil pleure, qu’il boite ou encore qu’il secoue la tête, consultez rapidement votre vétérinaire.