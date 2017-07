L’absence d’Euro et de Coupe du Monde, jointe à l’intersaison et au Tour de France à suspense qu’on vit, laisse les restransmissions cathodiques du foot bien loin des préoccupations du moment. Pourtant, cela bouge : La DH apprend en primeur qu’il y aura dès ce 1er août un acteur de plus à s’immiscer dans la guerre du foot international à la télé. En l’occurrence, Scarlet, le petit frère à coûts contenus de Proximus.

En proposant son offre triple-play (Scarlet Trio) à 39 €, l’opérateur alternatif (hébergé sur la paire cuivrée de Proximus, avec qui elle partage jusqu’aux décodeurs et modems-routeurs), Scarlet était déjà parmi les opérateurs à prix plancher du pays. Concessions à réaliser pour bénéficier de ce tarif attractif ? Un service-clientèle moins abouti (pas de boutiques) ainsi qu’une offre de télévision digitale réduite à portion congrue, puisque seulement trente chaînes font partie du bouquet de base (les essentielles, belges francophones, néerlandophones, mais aussi françaises ainsi que quelques immanquables internationaux comme la BBC, Nickelodeon ou Disney Channel).

Pour autant, Scarlet est également en train d’étoffer son offre optionnelle, en créant un nouveau bouquet payant de chaînes, qui rejoindra les bouquets Kids Channels, Entertainment Channels et Pro League belge.

En effet, à partir de ce 1er août, Scarlet enrichira son offre d’options TV avec un tout nouveau bouquet de chaînes thématiques : International Sports.

Proposé au prix de 9,95 € par mois, il donnera notamment accès aux chaînes Eleven Sports. Donc à la Liga espagnole, à la Série A italienne, à la Ligue 1 française, mais aussi la FA Cup & Capital One Cup anglaise. Sans omettre la NBA ou encore la NFL.

International Sports proposera également de suivre l’intégralité de l’UEFA Champions League (via la chaîne Proximus 11+), des sports moteurs et des sports extrêmes.

Outre les trois canaux d’Eleven, Eurosport 1 et 2 ainsi que Proximus 11+, Motorsport.tv, AB Moteurs, Sport 10 et Extreme Sports Channel garnissent le bouquet. Avec un budget mensuel de 48,95 € par mois (Scarlet Trio + bouquet international Sports), Scarlet devient donc l’opérateur le moins cher du marché à offrir le sport international. Avec près de 25 € d’avance sur son plus proche poursuivant triple-play en termes de prix, Voo.