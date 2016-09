Le nombre d'accidents de vélo explose à Bruxelles (INFOGRAPHIE)

J. C. Publié le jeudi 08 septembre 2016 à 16h26 - Mis à jour le jeudi 08 septembre 2016 à 17h12

Société

Chaque année, à Bruxelles, le nombre de mordus de la pédale (comprendre cyclistes) augmente de 10 %, selon les estimations des associations. La ville étant complètement saturée, ce mode de déplacement est encouragé par les autorités et par l’IBSR.

Ce retour en grâce de la petite reine de la chaussée, comme la surnommait humoristiquement Manu Thoreau, n’est pas sans conséquences.

La capitale de l’Europe a durant les six premiers mois de l’année enregistré un nombre record d’accident de vélo. Entre janvier et juillet, 321 accidents corporels ont été relevés, ce chiffre représente une hausse de 75 cas par rapport à la même période en 2015, soit un boom de 30 %.

À titre de comparaison , en 2013 (le premier semestre), l’IBSR dénombrait 190 accidents corporels, soit 131 de moins que cette année. "La première cause, c’est le retour de l’engouement pour le vélo", analyse Benoit Godart, porte-parole de l’Institut belge pour la sécurité routière (IBSR).

Mais le vélo ne semble pas poser des problèmes de façon homogène. En effet, la Wallonie enregistre les résultats inverses en matière d’accidentologie.

Entre les six premiers mois de 2015 et ceux de cette année, l’IBSR relève dans son baromètre une baisse de 75 accidents corporels. Il est vrai que la météo maussade du printemps en a limité l’usage, en Wallonie, et qu’il faut noter que le vélo ne bénéficie pas de la même vogue au sud du pays.

Pour remettre dans le contexte, en 2016 (les six premiers mois), en Wallonie il y a eu 264 accidents corporels avec un vélo et 3 décès. En Flandre, il y a eu 3.632 accidents corporels et 22 décès.

Autre bonne nouvelle , la Flandre, terre du vélo, enregistre une baisse de 92 accidents, soit 2,5 %. Les bons résultats flamands et wallons, en grande partie expliqués par la pluie, donnent donc une impression de léger recul des accidents de vélo. Ce que Bruxelles vient contrebalancer.

Chaque jour, 60 cyclistes sont admis aux urgences des hôpitaux en Belgique. Dans la grande majorité des cas, 9 cas sur 10 pour être précis, le cycliste est seul impliqué dans cet accident. Il n’entre donc pas dans les statistiques d’accident enregistrées dans le bilan de l’IBSR.