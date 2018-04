Le nombre de sites internet à caractère pédopornographique a augmenté de près de 40% en un an, selon un rapport de l'observatoire britannique Internet Watch Foundation (IWF).

"Au long de l'année écoulée, nous avons repéré et supprimé plus de 80.000 pages internet et messages contenant des photos ou des vidéos pédopornographiques. C'est le nombre le plus important depuis notre création", indique Susie Hargreaves, CEO de IWF. "Mais le nombre de signalements est aussi plus élevé que jamais."

Le rapport relève une augmentation du nombre d'images à caractère pédopornographique sur les sites hébergés en Europe. Cette tendance a déjà débuté en 2016 mais s'est renforcée en 2017. Quelque 36% des images proviennent des Pays-Bas, 18% des Etats-Unis, 15% du Canada et 8 % de Russie.

Internet Watch Foundation note aussi une hausse des images et vidéos pédopornographiques sur le "dark net", qui permet d'éviter d'être tracé.