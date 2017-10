Les titulaires d’une carte de débit Bancontact - il y en a plus de 14 millions en circulation en Belgique - pourront bientôt payer un achat en glissant simplement leur smartphone auprès d’un terminal de paiement.

Évoqué jeudi dans les grandes lignes par Kim Van Esbroeck, CEO de Bancontact, le projet complet de nouvelle app sera dévoilé dans deux petites semaines.

Cette nouveauté va donc permettre à tous les clients des banques belges de pouvoir payer avec leur smartphone, alors que cette possibilité était jusqu’à présent réservée aux seuls clients de Belfius Banque, de BNP Paris Fortis et de KBC-CBC, qui ont soit développé une solution maison (Belfius) ou ont opté pour Android Pay (BNP Paribas Fortis et KBC-KBC Brussels-CBC).

À la différence de ces trois banques qui proposent le type de paiement lié à la carte de débit ou de crédit, l’app Bancontact ne permettra des paiements sans contact qu’avec la seule carte… Bancontact. Logique.

Le principe est simple. Vous devez donc glisser votre smartphone près d’un terminal compatible avec les paiements sans contact (il y en a de plus en plus) : le paiement se fait alors sans devoir introduire de code secret pour valider l’opération.

Cette facilité est généralement réservée à des montants de transactions de maximum 25 ou 30€, avec l’obligation de réintroduire son code secret après trois opérations sans contact consécutives. La limite pourrait être plus élevées avec l’app Bancontact.

Le paiement sans contact n’est toutefois pas totalement neuf chez Bancontact. Ce type de transaction est disponible depuis 2014 via la lecture d’un QR code au moment du paiement.

Quelque 1,1 million d’opérations sont réalisées chaque fois avec cette application, à comparer toutefois avec le total des transactions Bancontact effectuées l’an dernier, de plus de 100 millions par mois.

La déferlante sans contact

Il aura fallu du temps, mais l’arrivée des cartes de paiement sans contact va se généraliser durant les prochains moins. "Toutes les banques vont bientôt les proposer", explique Kim Van Esbroeck, CEO de Bancontact.

KBC et CBC avaient été les deux premières banques belges à proposer des cartes de paiement sans contact en mai 2015. Depuis lors, Beobank et ING ont suivi le mouvement.

La première banque du pays, BNP Paribas Fortis vient elle aussi de rejoindre le rang des banques proposant des cartes de paiement sans contact. "Toutes nos nouvelles cartes de débit chez BNP Paribas Fortis et Hello Bank ! sont contactless depuis quelques jours, explique Valery Halloy, porte-parole. On envisage à terme de proposer cette solution pour nos cartes de crédit."

Belfius Banque va aussi franchir le pas à partir du mois prochain. Bpost banque, Crelan et Axa Banque le proposeront pour leur part en 2018. "Cela va stimuler l’utilisation du paiement sans contact", assure à ce sujet Kim Van Esbroeck, alors que la Belgique est à la traîne.