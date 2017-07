Le grand parc du centre-ville de Charleroi a été réquisitionné pendant plus d’un mois pour le Quartier d’Été : une structure, en bois massif, trône fièrement au centre des arbres, gardée par Lucky Luke d’un côté et le pigeon combattant de l’autre.

Qu’y fait-on ? On peut se poser pour déguster une bière, Belgique oblige, ou des cocktails. À l’ombre ou au soleil, des petites tables attendent les curieux. Pour les plus aventuriers, les pelouses du parc sont accessibles et servent à de nombreux pique-nique et moments partagés en famille. Les petites têtes blondes ne sont pas oubliées, puisque des dizaines d’associations proposent chaque jour une foule d’activités différentes pour les égayer. Et les ados, eux, peuvent participer aux sports et jeux animés par les clubs de la région de Charleroi, et des Time’s up avec les AMO et maisons des jeunes. Les moins jeunes, eux, comme à chaque fois, ont leur fameux thé dansant. Et toutes ces animations sont… entièrement gratuites.

Côté nourriture , Huggy’s est venu de Liège pour installer une échoppe au sein de la structure. Quarante sortes de hamburgers, faits maison, n’attendent que des bouches affamées. Et pour terminer sur une pointe sucrée, des gelati et autres glaces viennent bien entendu agrémenter l’offre.

Ce qui est devenu une tradition pour les Carolos se veut, pour cette année de 3e édition, encore plus ouvert qu’avant. "Plus grand, plus ouvert sur le parc et la ville, et aussi prêt à accueillir plus de monde que jamais", s’était réjouie l’échevine Julie Patte (PS) lors de l’inauguration. C’est bien la Ville qui a décidé de faire bouger le centre. Pour cela, elle a confié la gestion de l’événement à une association spécialisée, 50N5E, qui programme toutes les activités avec un coup de main de l’ASBL Centre-ville.

Ils en ont prévu pour tous les goûts : de la musique classique dans le kiosque du parc les dimanches aux soirées du samedi animées par les grands noms de la vie nocturne du Pays Noir, du Rockerill, et autres jeunes pousses prometteuses. "L’idée, c’était vraiment d’animer et de dynamiser le centre-ville, et proposer un produit estival aux gens qui ne partent pas en vacances", enchaîne l’échevine. "Chaque année, on essaie de se surpasser, on a conclu un partenariat avec un magasin de jeux de société de Rive Gauche pour qu’ils nous prêtent les plateaux qui vont sortir prochainement."

Le concept est : cool la semaine, la fête le week-end. Et force est de constater que ça marche. Les Carolos viennent se poser la journée, pendant que d’autres participent aux activités, et les soirées sont noires de monde. Avec 50.000 visites l’année passée, le Quartier d’Été espère bien convaincre encore plus de monde cette fois-ci, et s’en donne les moyens. Autant en profiter, ce sera la dernière édition dans le parc, qui ferme l’année prochaine pour un réaménagement complet.