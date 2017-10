Les différences de langage et d’accents selon les régions et les pays sont-elles propres à l’espèce humaine ? Il semblerait que non. La revue Sciences et Avenir s’est penchée sur la question et d’après les chercheurs qu’elle a interrogés, "les animaux d’une même espèce n’ont pas forcément le même langage suivant leur situation géographique, ou plutôt, ils n’ont pas le même accent". Elle a relevé plusieurs exemples d’études qui permettent de donner du crédit à cette théorie.

Dans le cadre d’une étude parue en 2015 dans la revue scientifique Current Biology, des chercheurs ont étudié la façon de communiquer d’un groupe de chimpanzés qui a été déplacé d’un zoo néerlandais vers un zoo écossais.

Après des années d’observation, les chercheurs ont observé une modification de certains cris des chimpanzés. Ainsi, les singes d’origine néerlandaise auraient modifié leur façon de s’exprimer pour adapter leur communication à leurs congénères écossais en laissant tomber certains cris aigus au profit des cris plus graves correspondant à la prononciation d’usage en Écosse.

Le même phénomène a été constaté chez des baleines. "La signification précise de leurs vocalisations reste pour l’heure mystérieuse mais une chose est sûre; tous les groupes ne parlent pas la même langue", indique Sciences et Avenir.

Selon les observations d’une chercheuse bretonne, "les baleines bleues de l’hémisphère Sud ne produisent pas les mêmes signaux vocaux que celles de l’hémisphère Nord, qui sont de la même espèce, mais pas de la même sous-espèce".

Le même phénomène se retrouve également chez les oiseaux, qui utilisent des dialectes variables selon la région où ils se trouvent.

Un ornithologue anglais s’est ainsi attelé à comparer les chants des rossignols anglais et français et a remarqué qu’ils étaient différents.

Plus étonnant encore, Sciences et Avenir indique que même les carpes auraient des accents différents selon les régions du globe et que ces accents aideraient ces poissons à "choisir des partenaires sexuels et d’analyser si un autre individu représente une menace ou non".